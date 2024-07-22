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Kayseri'de 16 operasyonda 9 şahıs tutuklandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 haftada yapılan 16 operasyonda yakalanan 9 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 6 kilo 548,14 gram narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 haftada yapılan 16 operasyonda yakalanan 9 şahıs tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-21 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 16 operasyon gerçekleştirildi . Operasyon kapsamında 37 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, 9 şahıs adli makamlar tarafından tutuklandı.

Düzenlenen operasyonlarda, 6 kilo 548,14 gram narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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