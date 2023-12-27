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Kayseri'de 15 Kişi Sınır Dışı Edilmek Üzere Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15 kişi sınır dışı edilmek üzere yakalandı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada, 990 şahıs sorgulandı ve 15 kişi sınır dışı edilmek üzere yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15 kişi sınır dışı edilmek üzere yakalandı.

Kayseri'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, 600'ü yabancı uyruklu olmak üzere 990 şahıs sorgulandı. Çalışmalarda 37 metruk bina, 62 umuma açık yer, 7 terminal, 96 araç kontrol edildi.

Yapılan uygulamada 15 şahıs ise sınır dışı edilmek üzere yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Göçmen Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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