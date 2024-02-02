Kayseri'de 15 Kişi Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 15 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yağma, hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ