Kayseri'de 15 araca 24 bin 501 TL ceza uygulandı - Haberler

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Kayseri'de 15 araca 24 bin 501 TL ceza uygulandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de 15 araca 24 bin 501 TL ceza uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 araca 24 bin 501 TL para cezası yazıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 araca 24 bin 501 TL para cezası yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Motosikletli Timler Amirliği, Melikgazi, Kocasinan, Talas Devriye Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Oto ve Motosiklet Hırsızlığı suçları ile mücadele çerçevesinde çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurda ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçların bulunması, suça karışan şahıs ya da şahısların yakalanması amacıyla kent genelinde denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde toplam 92 motosiklet, 199 araç ve 323 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda 4 araç trafikten men edilirken, 15 araca da toplam 24 bin 501 TL para cezası uygulandı. - KAYSERİ

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