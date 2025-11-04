Kayseri'de 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar Eden Sanığa 23 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ederek fotoğraflarını çekmekten yargılanan sanığa üç ayrı suçtan toplam 23 yıl 9 ay 11 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de olay tarihinde 14 yaşında olan G.Ö.'yü istismar eden K.V. (56) hakim karşısına çıktı. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kendini savunan K.V., suçlamaları kabul etmedi. İddianamede şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede mağdur G.Ö.'nün yanı sıra birçok küçük çocuğun görüntüsünün tespit edildiği yer alırken, sanığa 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 11 yıl 1 ay 11 gün, 'kişiyi hürriyetten mahrum bırakma' suçundan 6 yıl 8 ay ve 'müstehcenlik' suçlamasından da 5 yıl olmak üzere toplam 23 yıl 9 ay 11 gün hapis cezası verildi. Mahmeke, K.V.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. - KAYSERİ