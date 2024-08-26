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Kayseri'de 14 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 600 bin TL değerinde mal sahiplerine teslim edildi

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Kayseri'de geçtiğimiz bir hafta içerisinde 14 hırsızlık olayı aydınlatılırken; 600 bin TL değerinde hırsızlık malı bulunarak sahiplerine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ayrıca çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kayseri'de geçtiğimiz bir hafta içerisinde 14 hırsızlık olayı aydınlatılırken; 600 bin TL değerinde hırsızlık malı bulunarak sahiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri 18-25 Ağustos tarihleri arasında çalışmalar yürüttü. Ekipler tarafından 6136, 2521 ve 5729 sayılı kanunlara muhalefet olaylarında; 8 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 7 adet kapsam dışı bıçak, 233 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 14 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 5 şahıs tutuklandı. 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 600 bin TL TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise; 211 yıl 7 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 158 şahıs yakalanırken, 69 şahıs adli makamlarca tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa kayseri 3.Sayfa Güncel Haberler

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