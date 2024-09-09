Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 134 Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 hafta içerisinde 134 aranan şahıs yakalandı. Çalışmalar sonucunda çalıntı araçlar ve hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 134 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından 1-8 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 27 'hırsızlık' şüphelisi yakalandı ve 7 şahıs tutuklandı. 2 adet çalıntı otomobil ve 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte toplamda 950 bin TL değerinde hırsızlık malzemesi ele geçirildi. Ekiplerin, 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarına yönelik yaptığı çalışmalarda ise, 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 7 adet kapsam dışı bıçak, 278 adet fişek ele geçirildi.

179 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan 134 şahıs yakalandı

Öte yandan ekipler tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik yapılan faaliyetlerde; 179 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 134 şahıs yakalandı. Şahıslardan 67'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık kayseri 3-sayfa Güncel Polis

'Aileye vermeyin' çağrıları vardı! İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

 Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Ön otopsiden tüyler ürperten yeni detaylar! Kaval kemiği çuvalın içinden çıkmış

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru
Narin Güran'ın minik tabutu görenleri kahretti

Senin yerin o tabut değil, okul sıraları olmalıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Apaçi Mustafa'nın talibi kim oldu? Sana Değer programında Apaçi Mustafa'ya talip geldi! Borsa ne zaman açılıyor? 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? Müge Anlı'da Mehmet Yörük olayı nedir? Mustafa Samagan ve Sebile Yörük tutuklandı mı? 9 Eylül Müge Anlı son bölüm neler oldu? Yalı Çapkını 74. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon bu hafta başlayacak mı? MÜGE ANLI'YA NEDEN DAVA AÇILDI? Müge Anlı neden suçlandı? Müge Anlı konu ile ilgili açıklama yaptı mı? Müge Anlı, Narin hakkında ne dedi? Narin Güran'ı kim öldürdü, olayı nedir? İzmir su kesintisi sorgulama! 9 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İZSU su kesintisi nereden öğrenilir? İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak 2024? Otobüs, metro, vapur ve Marmaray seferleri saat kaçta başlayacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Eylül Çarşamba bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek? ARDA GÜLER NEDEN YOK? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden yok? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden oynamıyor? İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var?
title