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Kayseri'de 120 Kilo Kaçak Tütün ve 200 Bin Dal Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de 120 Kilo Kaçak Tütün ve 200 Bin Dal Makaron Ele Geçirildi
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Kayseri'de yapılan operasyon sonucunda 120 kilo kaçak tütün ve 200 bin dal makaron ele geçirildi. Bir şahıs gözaltına alındı, kaçakçılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Kayseri'de yapılan çalışmalarda 120 kilo kaçak tütün ile 200 bin dal makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın tütün ve bandrolsüz makaron sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen V.T. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ise 200 bin dal makaron, 120 kilo tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan V.T. hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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