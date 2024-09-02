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Kayseri'de 120 Aranan Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, toplamda 131 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 58'i tutuklandı. Ayrıca kumar oynatan bir şahsa adli işlem yapıldı ve 5 kişiye idari para cezası kesildi. Ruhsatsız silahlar ve hırsızlık olaylarıyla ilgili de operasyonlar gerçekleştirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; toplamda 131 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından 131 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 58'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Kumara da geçit yok

Öte yandan ekipler; bir iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem yaptı. Kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa ise 32 bin 125 TL idari para cezası yazıldı. 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında ise; 9 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 11 adet kapsam dışı bıçak, 259 adet fişek ele geçirildi.

14 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Ayrıca ekipler; hırsızlık suçu tespit edilen 14 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve tutuklandı. 1 adet çalıntı otomobil ele geçirilerek sahibine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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