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Kayseri'de 120 aranan şahıs yakalandı, 13 hırsızlık olayı aydınlatıldı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 120 şahıs yakalanırken, 13 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Ekipler ayrıca çok sayıda suç unsuru ele geçirdi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 120 şahıs yakalanırken, 13 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor. Ekipler tarafından 7-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 13 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 14 hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı. Hırsızlık malı olan 27 bin TL değerinde malzeme de ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.

120 aranan şahıs yakalandı

Öte yandan polis ekipleri bir hafta içerisinde toplamda 296 yıl 7 ay 25 gün

kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 şahsı yakalarken, bu şahıslardan 67'si adli

makamlarca tutuklandı.

Çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; '6136, 2911, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında ise; 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kapsam dışı bıçak, 597 adet fişek ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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