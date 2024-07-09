Kayseri'de 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında evden hırsızlık, basit yaralama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 12 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (36) yakalandı.

Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ