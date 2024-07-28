Kayseri'de 12 yaşından küçük kişiye cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de 12 yaşından küçük kişiye cinsel istismarda bulunan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; '12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E. (35) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ