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Kayseri'de 12 yaşından küçük kişiye cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı

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Kayseri'de 12 yaşından küçük bir kişiye cinsel istismarda bulunan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de 12 yaşından küçük kişiye cinsel istismarda bulunan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; '12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E. (35) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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