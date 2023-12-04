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Kayseri'de 119 hırsızlık olayının şüphelisi 109 kişi yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 01-30 Kasım tarihleri arasında 119 hırsızlık olayının şüphelisi 109 kişi yakalandı. Ayrıca çalıntı olarak aranan 14 oto ve 11 motosiklet bulundu. 17 kişi ise dolandırıcılık suçundan yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 01-30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 119 hırsızlık olayının şüphelisi 109 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01-30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 119 hırsızlık olayının şüphelisi 109 şahıs yakalanırken, çalıntı olarak aranan 14 oto ve 11 motosiklet de bulundu, olayların hırsızlık şüphelisi 17 şahıs da yakalandı. Yine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 ev de ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Ekiplerin dönem içindeki çalışmalarında 15 dolandırıcılık olayının şüphelisi 17 şahıs da yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Güncel Haberler

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