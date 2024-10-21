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Kayseri'de 11 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de 11 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir şüphelinin valizinden 11 kilo 284 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.Y. adlı şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 kilo 284 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y.'nin (36) kente uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin adresini tespit eden ekipler, narkotik arama köpeği Mia ile arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin valizine zulalanmış 11 kilo 284 gram narkotik madde ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan M.Y. emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik kayseri

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