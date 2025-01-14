Kayseri'de 100 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. İki yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Kayseri'de 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri akaryakıt kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yabancı uyruklu A.N. ve S.V.'nin yerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda şahısları suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda ise 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi emniyete götürüldü.