Kayseri'de 100 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri akaryakıt kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yabancı uyruklu A.N. (53) ve S.V.'nin (42) yerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda şahısları suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda ise 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ