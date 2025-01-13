Kayseri'de 100 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, akaryakıt kaçakçılığı yapan iki yabancı uyruklu şahıs suçüstü yakalandı ve 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri akaryakıt kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yabancı uyruklu A.N. (53) ve S.V.'nin (42) yerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda şahısları suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda ise 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa