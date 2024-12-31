Kayseri'de 100 Bin TL Değerinde Kaçak Akıllı Saat Ele Geçirildi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla, piyasa değeri 100 bin TL olan 121 adet kaçak akıllı saat yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; piyasa değeri 100 bin TL olan 121 adet kaçak akıllı saat yakalandı.
Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde M.V.'nin aracında arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 121 adet kaçak faturasız akıllı saat ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ