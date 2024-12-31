Kayseri'de 100 Bin TL Değerinde Kaçak Akıllı Saat Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; piyasa değeri 100 bin TL olan 121 adet kaçak akıllı saat yakalandı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde M.V.'nin aracında arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 121 adet kaçak faturasız akıllı saat ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ