Kayseri'de 100 Bin TL Değerinde Eşya Çalan Şüpheliler Yakalandı

Kayseri'de bir evden 100 bin TL değerinde eşya çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir evde meydana gelen 100 bin TL değerindeki eşyaların çalınması olayı ile ilgili olarak çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı E.K. (42) ve Y.G.'nin (50) gerçekleştirdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen 100 bin TL değerindeki malzemeler ise sahibine teslim edildi. - KAYSERİ