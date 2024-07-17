Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs halının altında yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de çeşitli suçlardan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bahçede halının altında saklanırken yakalandı.

Kayseri'de çeşitli suçlardan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bahçede halının altında saklanırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Kentte bir adrese yapılan operasyonda; hakkında 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'basit yaralama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplamda 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.T. (35) ikametin bahçesinde bulunan halının altında saklanırken yakalandı. İşlemleri tamamlanan H.H.T. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde gerilim had safhada! İçeride tartışma, koridorda arbede yaşandı

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde gerilim had safhada! İçeride tartışma, koridorda arbede yaşandı

Bakmadan Geçme

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Shakhtar Donetsk maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Masterchef kim kazandı? 17 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte Masterchef'te kazanan yarışmacı Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı CANLI izle! (HD) 17 Temmuz BJK Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lamine Yamal'ın sevgilisi kim? Yamal'ın sevgilisi var mı, kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 17-18 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 17-18 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İsmail Kartal kalp krizi mi geçirdi? İsmail Kartal'ın sağlık durumu ve iddialar hakkında açıklama geldi İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Menderes ve Tire 17-18 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? BJK Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 17 Temmuz EXXEN spor canlı izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 17-18 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! İznik Gölü nerede? İznik Gölü hangi şehirde, nereye bağlı? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Ceyhan, Kozan 17-18 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
Tavuk çiftliğinde cinayet! İYİ Partili eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürdü

Tavuk çiftliğinde cinayet! İYİ Partili eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title