Kayseri'de 10 Yaşındaki Çocuğuna Araç Kullandıran Şahsa Ceza

Kayseri'de 10 Yaşındaki Çocuğuna Araç Kullandıran Şahsa Ceza
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Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandırarak tehlike yaratan C.Ö.'ye 21 bin 656 TL ceza kesildi. Olay sonrası adli işlemler başlatıldı.

Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandırıp, görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsa, 21 bin 656 TL ceza yazıldı.

Kayseri'de yaşayan C.Ö., 10 yaşındaki oğluna aracını vererek trafiğe çıkarttı. C.Ö., o anları sosyal medya hesabında paylaşınca vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı tespit etti. Araç şoförüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 21 bin 656 TL cezai işlem uygulandı. Şahıs psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edilirken, araç trafikten men edildi.

Ayrıca, C.Ö. hakkında hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından gerekli adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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