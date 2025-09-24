Kayseri'de 10 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Sokak üzerindeki 10 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KAYSERİ