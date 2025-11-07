Haberler

Kayseri'de 10 Bin 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de 10 Bin 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 36 saatlik teknik takip sonucunda 10 bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 36 saat boyunca yapılan teknik takip sonucunda 10 bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından bir şahsın kente kaçak sigara getirerek piyasaya süreceği bilgisi edinildi. Bilgi üzerine harekete geçen ekiplerin 36 saatlik teknik takip çalışmaları sonucunda gerçekleştirdikleri operasyonda; E.A. (22) yakalanırken, araçta yapılan aramalarda ise 10 bin 400 paket kaçak sigara bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan E.A. da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
