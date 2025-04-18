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Kayseri'de 1 Ton 360 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 ton 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Adli işlem başlatılan sürücü hakkında soruşturma açıldı.

Kayseri'de 1 ton 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 ton 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından müşterek yapılan çalışmalarda İl dışından kent istikametine gelen ve durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramalarda 1 ton 360 kilogram kaçak tütün bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken araç sürücüsü Y.T. hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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