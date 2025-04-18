Kayseri'de 1 Ton 360 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 ton 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından müşterek yapılan çalışmalarda il dışından kent istikametine gelen ve durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramalarda 1 ton 360 kilogram kaçak tütün bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, araç sürücüsü Y.T. (30) hakkında ise adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ