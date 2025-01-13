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Kayseri'de 1 Milyondan Fazla Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de 1 Milyondan Fazla Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Kayseri'de polis ekipleri, son bir hafta içinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 1 milyon 803 bin dal makaron, bin 688 paket kaçak sigara ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi. 12 şahıs hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 1 milyon 803 bin dal makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyet döneminde yapılan çalışmalarda 1 milyon 803 bin 600 dal makaron, bin 688 paket kaçak sigara, 250 gram kaçak tütün ve 5 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, toplam 9 olay kapsamında 12 şahıs hakkında işlem yapılarak 1 şahıs tutuklandı.

Ayrıca ekiplerin çalışmalarında aranması bulunan 16 şahıs yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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