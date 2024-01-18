Kayseri'de 1 Kilo Uyuşturucu ve Binlerce Hap Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından takip edilerek durdurulan araçta 1 kilo uyuşturucu ile 2 bin 899 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Aracı tespit ederek takibe başlayan ekipler, durdurdukları aracı narkotik köpeği ile aradı. Yapılan aramada 1 kilo uyuşturucu madde ve 2 bin 899 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü. - KAYSERİ