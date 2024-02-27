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Kayseri'de 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı ve 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 1 kişi gözaltına alınırken şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kayseri Narkotik Suçlar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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