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Kayseri'de 1 Kilo 150 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu maddenin Kayseri'ye getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; A.E. ve A.H.'nin İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kayseri'ye getirecekleri ve piyasaya sürecekleri bilgisi alındı. Şüpheliler; İstihbarat, KOM Şube Müdürlükleri ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aydınlıkevler Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, aracın bagaj bölümünde bulunan kutu içerisindeki ip toplarının makaralarına zulalanmış halde 2 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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