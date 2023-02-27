Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 1 haftada 32 defa sallandı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de 1 haftada 32 defa sallandı

Kayseri'de geçtiğimiz 1 hafta içerisinde şiddeti 1.1 ile 3.9 olan 32 deprem meydana geldi.

Kayseri'de geçtiğimiz 1 hafta içerisinde şiddeti 1.1 ile 3.9 olan 32 deprem meydana geldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ilin etkilendiği 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremlerin ardından artçı depremler sürüyor. Kayseri'de de 20 Şubat'tan bu yana 32 artçı deprem meydana geldi. Şehirde son 1 hafta içerisinde meydana gelen depremler şu şekilde:

"1.4 Sarız/Değirmentaş, 1.8 Sarız/Kırkısrak, 1.5 Sarız/Mirzaağa, 1.4 Sarız/Tavlaköy, 1.8 Sarız/Küçüksöbeciman, 3.1 Pınarbaşı/Kırkgeçit, 2.4 Sarıoğlan/Palas, 1.7 Sarız/Büyükörtülü, 2.2 Sarız/Dallıkavak, 1.1 Sarız/Küçüksöbecimen, 1.5 Sarız/Mollahüseyinler, 2.1 Tomarza/Böke, 3.1 Hacılar/Karpuzsekisi, 3.9 İncesu/Saraycık, 1.4 Hacılar/Sakarçiftliği, 2.1 Sarız/Dallıkavak, 2.2 Yahyalı/Ulupınar, 3.0 Yahyalı/Ulupınar, 1.4 Sarız/Dallıkavak, 1.3 Sarız/Büyüksöbecimen, 1.7 Sarız/Çağşak, 2.0 Yahyalı/Delialiuşağı, 1.5 Sarız/Mirza, 2.3 Yahyalı/Kapuzbaşı, 2.7 Hacılar/Karpuzsekisi, 1.7 Tomarza/Arslantaş, 2.0 Hacılar/Karpuzsekisi, 1.3 Sarız/Damızlık, 1.1 Sarız/Kıskaçlı, 2.3 Hacılar/Karpuzsekisi, 2.5 Hacılar/Sakarçiftliği." - KAYSERİ

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tomarza Yahyalı Hacılar Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title