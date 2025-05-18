Kayseri'de 1,5 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü, Kurtarılamadı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hürriyet mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda 1,5 yaşındaki M.E.A.; 5. kattan aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan M.E.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ