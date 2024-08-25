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Kayseri Bünyan'da sel sularına kapılan otomobildeki kişi aranıyor

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, birçok evi de su bastı. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki kişiyi arama çalışmaları geceden bu yana devam ederken, şahsın kıyafetlerinin bulunduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, birçok evi de su bastı. Köy yolunun bazı bölümlerinde heyelan meydana gelirken araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı. Yaşanan selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda Arama Kurtarma, Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Öte yandan sel sularına kapılan bir otomobildeki M.S. isimli vatandaştan haber alınamadığı bildirildi. JAK, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneğine bağlı su altı arama ekipleri ile birlikte bölgede 280 arama kurtarma personelinin M.S.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

8 araç 32 vatandaş kurtarıldı

Çalışmalar hakkında bilgiler veren AFAD Kayseri İl Müdürü Rıfat Genç İHA Muhabirine yaptığı açıklamada; "Akşam vatandaşın mahsur kaldığına dair ihbarı aldıktan sonra devletimizin bütün kademeleriyle birlikte sahaya intikal ettik. 8 araç ve 32 vatandaşımızı kurtardık. Bir aracımızı ne yazık ki sele kapılarak dere yatağı içerisinde bulduk. Kendisini arama faaliyetlerini hiç durdurmadık. Gün ağardıktan sonra da arama faaliyetlerimize iş makineleriyle devam ediyoruz. Şahsa ait bazı kıyafetlere ulaştık, inşallah yakın zamanda kendisine ulaşmayı öngörüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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