Kayseri 3. sayfa haberleri... Kayseri'de yasa dışı av yapan 2 kişiye işlem uygulandı 3. Sayfa Haberleri Kayseri haberine göre Kayseri'de yasa dışı avlanan 2 şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem uygulandı. Kayseri'de yasa dışı avlanan 2 şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Tersakan ve Kaftangiyen avlaklarında, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma kontrol, denetimleri yapıldı. Denetim esnasında, yasa dışı avlanan 2 şahsa 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' gereğince idari işlem uygulandı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri 3. Sayfa Haberler

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