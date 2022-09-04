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Kayseri 3. sayfa haberleri: Kayseri'de hırsızlara göz açtırılmıyor

3. Sayfa Haberleri

Kayseri 3. sayfa haberleri: Kayseri'de hırsızlara göz açtırılmıyor

Kayseri yerel 3. sayfa haberine göre Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 60 metre iletişim kablosu çalınması, 350 metre döşeme kumaşı çalınması olayı, demir mazgalların çalınması olayıyla ilgili 3 kişi, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan aranan 1 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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