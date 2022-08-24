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Kayseri 3. sayfa haberleri | Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri 3. sayfa haberleri | Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri haberleri... Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından terör suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından terör suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler

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