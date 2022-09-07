Kayseri 3. sayfa haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kahramanmaraş Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, S.P. ve S.İ.'nin doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Pınarbaşı ilçesine getireceği bilgisine ulaşıldı. Şahısların bulunduğu aracı tespit eden ekipler, ilçe girişinde operasyon düzenledi. Operasyonda araçta bulunan 2 kişi yakalanırken, araçta yapılan aramada ise 2 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ