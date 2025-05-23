Kaynarca'da Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Hafif Yaralandı

Kaynarca'da Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Hafif Yaralandı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D-020 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpan otomobil takla attı. Sürücü, hurdaya dönen otomobilde hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adapazarı-Kaynarca D-020 kara yolu Kaynarca ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. kontrolündeki 54 TD 589 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil ters döndü. Hurdaya dönen otomobil içerisinde M.G. hafif yaralı olarak kazayı atlattı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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