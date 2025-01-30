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Kaynarca'da Tavuk Çiftliğinde Yangın

Kaynarca'da Tavuk Çiftliğinde Yangın
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde soğutma peteğinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi, ancak çiftliğin boş olması büyük bir facianın önüne geçti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde soğutma peteğinden çıkan yangın hasara neden oldu.

Şeyhtımarı Mahallesi'nde E.Ç. ait tavuk çiftliğinde soğutma peteğinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Çiftliğin boş olması muhtemel facianın önüne geçti. Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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