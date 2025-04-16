Önder'in 12 saat süren zorlu ameliyatını adım adım anlattılar: Hem diseksiyon vardı hem kalp krizi

Doktorlar 12 saat süren zorlu ameliyatı adım adım anlattı
İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum

Bahçeli'nin çağrısına İmamoğlu'ndan sürpriz yanıt
Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat tutuklandı

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat için karar verildi
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de yetki alanlarımızı ihlal ediyor

Yunanistan'ın son hamlesi ortalığı karıştırdı! Türkiye'den sert uyarı

Kaynarca'da Silobas Dorse Takılı Tır Devrildi

Kaynarca'da Silobas Dorse Takılı Tır Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde D020 kara yolunda silobas dorse takılı bir tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, yola savrulan yemler nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D020 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan silobas dorse takılı tır devrildi.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca D020 kara yolu Hataplı mevkiinde meydana geldi. Kaynarca istikametinde ilerlemekte olan silobas dorse takılı tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Çekici kısmından ayrılan silobas yola devrildi. Dorse içerisindeki yemler ise yola savruldu. Sürücünün yan yatan çekici kısmından yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, yola dökülen yem sebebi ile ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Aracın yoldan kaldırılarak, yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. - SAKARYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.