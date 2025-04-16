Kaynarca'da Silobas Dorse Takılı Tır Devrildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D020 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan silobas dorse takılı tır devrildi.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca D020 kara yolu Hataplı mevkiinde meydana geldi. Kaynarca istikametinde ilerlemekte olan silobas dorse takılı tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Çekici kısmından ayrılan silobas yola devrildi. Dorse içerisindeki yemler ise yola savruldu. Sürücünün yan yatan çekici kısmından yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, yola dökülen yem sebebi ile ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Aracın yoldan kaldırılarak, yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. - SAKARYA