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Kaynarca'da Seyir Halindeki Tırın Lastikleri Yanarak Kontrol Altına Alındı

Kaynarca'da Seyir Halindeki Tırın Lastikleri Yanarak Kontrol Altına Alındı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde seyir halindeki bir tırın lastiklerinin alev alması sonucu itfaiye ekipleri hızlı bir müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Olayda maddi hasar oluştu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde seyir halindeki tırın lastikleri alev alev yandı. Muhtemel facianın önüne geçen itfaiye ekipleri, yangı kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

D-020 kara yolu Hataplı mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halindeki 26 AIE 247 dorse plakalı tırın lastikleri alev aldı. Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, alev alev yanan lastikleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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