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Kaynarca'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Ziahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. (56) kontrolündeki 54 BJ 930 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı esnada Makbule Mermer'e (67) çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mermer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mermer'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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