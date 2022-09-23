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Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım samanları kül etti

3. Sayfa Haberleri

Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım samanları kül etti

Muğla'nın Milas ilçesinde samanlıklara yakın bir alanda yapılan kaynak çalışması sırasında kıvılcım attı.

Muğla'nın Milas ilçesinde samanlıklara yakın bir alanda yapılan kaynak çalışması sırasında kıvılcım attı. Kıvılcımın neden olduğu yangın saman balyalarını küle çevirdi.

Olay, Çandır Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman balyalarının depolandığı alana yakın bir bölgede tadilat çalışması yapan vatandaşların kullandığı kaynaktan kıvılcım attı. Samanlığa sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalışsa da yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında saman balyalarının bir bölümü küle dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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