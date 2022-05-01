Kaymakamlı trafik denetimi

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimine katılarak sürücülerin bayramını tebrik etti, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Kaymakam Enver Özderin, özellikle emniyet kemeri konusunda sürücüleri ikaz ederken, "Hep birlikte bayramı bayram tadında yaşayalım kendimizi ve karşı tarafı tehlikeye atmayalım" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa