Kaymakamlı trafik denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakamlı trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kaymakamlı trafik denetimi

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimine katılarak sürücülerin bayramını tebrik etti, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimine katılarak sürücülerin bayramını tebrik etti, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Kaymakam Enver Özderin, özellikle emniyet kemeri konusunda sürücüleri ikaz ederken, "Hep birlikte bayramı bayram tadında yaşayalım kendimizi ve karşı tarafı tehlikeye atmayalım" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Enver ÖZDERİN, Balıkesir, Jandarma, Bayram, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title