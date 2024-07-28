Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz İlçe Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Tuzluca ilçesi Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2024/187 Sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Kaymakamlığına atanan Abdüllatif Yılmaz ilçedeki kurum ziyaretlerine devam ediyor. Yılmaz ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek İlçe Emniyet Müdürü Seydi Emirhan'dan genel güvenlik ve asayiş konuları hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Yılmaz, görevli personellere işlerinde kolaylık ve başarılar diledikten sonra kurumdan ayrıldı. - IĞDIR