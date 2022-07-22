Kaymakam Odabaş: "Devletimizin tüm unsurları ile arama çalışmalarımız devam ediyor" - Haberler

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Kaymakam Odabaş: "Devletimizin tüm unsurları ile arama çalışmalarımız devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaymakam Odabaş: 'Devletimizin tüm unsurları ile arama çalışmalarımız devam ediyor'

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay-Altınkum açıklarında motor arızası yaparak sürüklenen ve batan teknede kaybolan 2 vatandaş için arama-kurtarma çalışmaları 4 gündür aralıksız devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay-Altınkum açıklarında motor arızası yaparak sürüklenen ve batan teknede kaybolan 2 vatandaş için arama-kurtarma çalışmaları 4 gündür aralıksız devam ediyor. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Devletimizin tüm unsurları ile arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Akçay Altınkum sahil şeridine gelerek arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerinden olay hakkında bilgi aldı, yaşanan olay dolayısıyla üzüntüsünü bildiren Kaymakam Odabaş, arama-kurtarma çalışmalarını takip eden ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arama kurtarma ekiplerinin aralıksız ve titiz bir şekilde çalışma yürüttüğünü ifade eden Kaymakam Odabaş, "Devletimizin tüm unsurları ile arama çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Sahil Güvenlik ekiplerimiz helikopter, arama botu, dalgıç ve su altı robotları ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bizler de çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah sağ salim kurtulmalarını ümit ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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