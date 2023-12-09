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Kaymakam Kaya deniz otoriteleri ile deniz güvenliği hakkında toplantı yaptı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakam Nurullah Kaya, güvenlik toplantıları programları dahilinde Yalancıboğaz'da deniz güvenliği toplantısı yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakam Nurullah Kaya, güvenlik toplantıları programları dahilinde Yalancıboğaz'da deniz güvenliği toplantısı yaptı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı, İlçe Emniyet müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik botları komutanları, Marmaris-Rodos feribot seferleri yapan acente yetkilileri ve İngiltere fahri konsolosunun katılım sağladığı toplantıda ana konu deniz turizmi, deniz güvenliği ve Yunan adalarına vize serbestisi oldu.

Yalancıboğaz'da bir marinanın toplantı salonunda Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında Güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda dünyanın en güvenli limanları arasında yer alan Marmaris Gümrüklü Limanı'na yanaşan dev yolcu kruvaziyer gemileri ve Doğu Akdeniz'deki huzursuzluğun deniz turizm destinasyonlarına etkisi konularının yanı sıra denizlerdeki düzensiz göç ile mücadele ve en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis'in ortak basın açıklamasında yaptıkları Yunan adalarına vize serbestisi konusu ile ilgili yapılacak olan düzenlemeler ile ilgili görüşüldü.

Toplantıya Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Sahil Güvenlik Güney Ege grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Sahil Güvenlik botları komutanları, Marmaris Gümrüklü limanında faaliyet gösteren Marmaris- Rodos feribotları yetkilileri ve İngiltere fahri konsolosu Doğan Tugay katılım sağladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nurullah Kaya Marmaris Muğla Güvenlik 3. Sayfa Haberler

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