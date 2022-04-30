Kaymakam Bayar'dan emniyet kemeri uyarısı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kaymakamı Bilgehan Bayar, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçeye tatil yapmaya gelenlere emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına uyma tavsiyesinde bulundu.

Bayram dolayısıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden çok sayıda tatilcinin geldiği Bodrum'da güvenlik güçlerince emniyet kemeri denetimi yapıldı. Torba mahallesindeki kontrol noktasında yapılan denetimlere Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da katıldı. İlçeye giriş yapan tatilcilerin bayramını kutlayan Bayar, başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulunarak 'Bayramınız kemerli olsun' yazılı broşürler dağıttı.

Uygulama sonrası açıklamada bulunan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Bizim buradaki amacımız dikkat çekmek. Hem takip mesafelerinden bahsediyoruz hem de emniyet kemerinin öneminden bahsediyoruz. Dikkat çekiyoruz. Broşürler dağıtıyoruz. Yaya önceliğinden bahsediyoruz. Çocuklarımıza balon hediye ediyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızdaki bilinci, duyarlılığı arttırmaya çalışıyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı'nda yerli turist yoğunluğu beklediklerini söyleyen Kaymakam Bilgehan Bayar, ilçede güvenlik tedbirlerinin de en üst düzeye çıkarıldığını dile getirdi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa