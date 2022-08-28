Kaymakam Aydoğan ilçedeki turistlik mekânları ziyaret etti 3. Sayfa Haberleri Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ilçede bulunan turistik mekanları ziyaret etti. Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ilçede bulunan turistik mekanları ziyaret etti. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ilçede bulunan turistik mekanları ziyaret etti. İlçe sınırlı içerisindeki bulunan Muradiye Şelalesi, Muradiye Balık Bendi, Baraj Mesire alanı, Bendimahi Köprüsü ve Atayurt'u ziyaret eden Kaymakam Aydoğan, yapılacak çalışmalar hakkında belediye yetkililerine bilgi verdi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muradiye Hisarcık Aydoğan Van 3. Sayfa Haberler

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