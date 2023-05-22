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Kayıtsız plaka ile trafiğe çıktı, 20 bin TL ceza yedi

Kayıtsız plaka ile trafiğe çıktı, 20 bin TL ceza yedi

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kayıtsız plaka ile trafiğe çıkan hafif ticari araç sürücüsü Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kayıtsız plaka ile trafiğe çıkan hafif ticari araç sürücüsü Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takıldı. Polis ekiplerince durdurulan aracın sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, sürücüsüne ise 20 bin TL para cezası kesildi.

Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesi'nde bulunan PTS'den kayıtsız plaka ile geçiş yapan Opel marka hafif ticari araç polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerce Ada Caddesi üzerinde durdurulan aracın plakasının kayıtsız olduğu tespit edildi. Araç sahibine 'Resmi Belgede Sahtecilikten' adli işlem başlatılırken, sürücüsüne ise 20 bin TL idari para cezası kesildi. İşlemlerin ardından hafif ticari araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

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