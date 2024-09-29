Kayıp Yaşlı Kadın Ormanda Bulundu

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Uzunçam köyünde ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın bulundu.

Ayancık ilçesine bağlı Uzunçam köyünde ikamet eden Fikriye Özdemir (69), 28 Eylül Cumartesi günü saat 11.45'de evinden mantar toplamak için ayrıldı ve akşam evine dönmedi.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, yaşlı kadını vatandaşlarla birlikte yaptıkları arama sonucunda 29 Eylül Pazar günü saat: 09.00'da sağ olarak evinden 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. - SİNOP