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Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında bulunduANTALYA Antalya'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan Manavgat Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Fırat Çiftsüren'in cansız bedeni Manavgat ırmağında bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında bulundu

ANTALYA Antalya'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan Manavgat Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Fırat Çiftsüren'in cansız bedeni Manavgat ırmağında bulundu.

Manavgat Irmağının yüzeyinde aşağıya doğru giden bir ceset gören tekne kaptanının ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı Kontrol Bot 4316 ekibi, Boğaz mevkiinde Bosporus Otel yakınlarında ırmakta bulunan cesedi alarak kıyıya çıkardı. Cesedin yapılan incelemesinde, 10 gündür kendisinden haber alınamayan ve Cumhuriyet Polis Karakolunda kayıp başvurusu bulunan Fırat Çiftsüren olduğu belirlendi.Gencin kayıp haberi üzerine Ankara'dan Manavgat'a gelen annesi olay yerine gelirken, genci okul arkadaşları teşhis etti

21 yaşındaki Fırat Çiftsüren'in Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 2. Sınıf öğrencisi olduğu ve Ankara'da yaşadığı bildirildi. Fırat Çiftsüren'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Manavgat, Antalya, Fırat, 3. Sayfa, Haberler

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